Papst Franziskus sendet Grußwort an österreichische Pro Life Tour

Graz/Wien (11.08.2017, JfdL-mm) – Am 5. August startete Jugend für das Leben ihre diesjährige Pro Life Tour in Graz mit einer Kundgebung auf dem Platz für Menschenrechte. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewältigen die 200 Kilometer nach Wien zu Fuß. Jugend für das Leben will ein Österreich, in dem Frauen im Schwangerschaftskonflikt und deren Babys echte Hilfe geboten wird und Abtreibung sich erübrigt hat. Dieses Jahr geht es vor allem um Babys mit Behinderung.

Grußwort von Papst Franziskus

Nachdem Kardinal Schönborn eine Empfehlung für die Tour gegeben hat, hat jetzt auch Papst Franziskus ein Grußwort an alle Teilnehmer dieser Sommeraktion gesendet. Das Kind habe schon vor der Geburt eine unantastbare Würde und der Mensch könne darüber niemals verfügen. „Abtreibung ist ein Verbrechen, ein absolutes Übel.“, so der Papst, der auch in seiner Enzyklika Laudato si den Schutz des menschlichen Embryos hervorhebt. Der Apostolische Nuntius in Wien, Dr. Peter Stephan Zurbriggen, verbindet sich mit den Teilnehmern der Pro Life Tour und sendet ebenfalls seine Segensgrüße.

„Liebe sie beide!“

„Die in Österreich höchst umstrittene Spätabtreibung von behinderten Babys muss endlich abgeschafft werden“, so Myroslava Mashkarynets, Pressesprecherin von Jugend für das Leben. „Sie können bis zur Geburt straffrei abgetrieben werden. 9 von 10 Kindern mit Downsyndrom werden in Österreich derartig ausgesondert. Das Grußwort des Papstes bestärkt uns in diesen Forderungen. Wir brauchen größtmögliche Hilfen im Schwangerschaftskonflikt, um Frauen und Kinder gleichermaßen helfen zu können!“, so Mashkarynets abschließend. Ein Scan des Original ist unter www.jugendfuerdasleben.at/plt veröffentlicht. Die Jugendlichen gehen bis 18. August weiter nach Wien. Dort findet ein feierlicher Abschluss statt.